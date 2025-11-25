Matteo Renzi ricorda la persecuzione dei cristiani in Nigeria: "Il silenzio è inaccettabile"

Matteo Renzi, nel suo intervento al Senato, ha voluto dedicare ampio spazio a una strage di cui si sente parlare troppo poco: quella dei cristiani in Nigeria. "Il rosso è il colore che nel mondo cristiano ricorda i martiri anche - ha ricordato il leader di Italia Viva -. E di martirio si deve parlare e di persecuzione a proposito di un fatto di cui non sta parlando praticamente nessuno. Richiamo tutta l'Aula a un dato di fatto enorme. Nelle ore scorse 303 ragazzi perché cristiani sono stati rapiti da una scuola in nigeria. Sono 303 ragazzi e 12 insegnanti, mi pare che una cinquantina sia riuscita a fuggire. Ma quello che a me colpisce non è in sè la notizia".

E ancora: "La persecuzione nei confronti dei cristiani è molto più diffusa di quello che si racconti. Il punto è che vi è una evidente discrasie sulle notizie sui tanti gravi disastri umanitari e il fatto che quando si tratta della violenza contro i cristiani per mano dell'estremismo islamico c'è un silenzio rassegnato e abitudinario. Ci deve essere una consapevolezza della politica. Chi sta perpetrando un genocidio nei confronti dei cristiani in Africa ha un nome: Boko Haram, che vuol dire 'vietato educarsi'. Il silenzio è inaccettabile, io non tacerò".