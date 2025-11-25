Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Matteo Renzi ricorda la persecuzione dei cristiani in Nigeria: "Il silenzio è inaccettabile"

di
Libero logo
martedì 25 novembre 2025
Matteo Renzi ricorda la persecuzione dei cristiani in Nigeria: "Il silenzio è inaccettabile"

1' di lettura

Matteo Renzi, nel suo intervento al Senato, ha voluto dedicare ampio spazio a una strage di cui si sente parlare troppo poco: quella dei cristiani in Nigeria. "Il rosso è il colore che nel mondo cristiano ricorda i martiri anche - ha ricordato il leader di Italia Viva -. E di martirio si deve parlare e di persecuzione a proposito di un fatto di cui non sta parlando praticamente nessuno. Richiamo tutta l'Aula a un dato di fatto enorme. Nelle ore scorse 303 ragazzi perché cristiani sono stati rapiti da una scuola in nigeria. Sono 303 ragazzi e 12 insegnanti, mi pare che una cinquantina sia riuscita a fuggire. Ma quello che a me colpisce non è in sè la notizia".

E ancora: "La persecuzione nei confronti dei cristiani è molto più diffusa di quello che si racconti. Il punto è che vi è una evidente discrasie sulle notizie sui tanti gravi disastri umanitari e il fatto che quando si tratta della violenza contro i cristiani per mano dell'estremismo islamico c'è un silenzio rassegnato e abitudinario. Ci deve essere una consapevolezza della politica. Chi sta perpetrando un genocidio nei confronti dei cristiani in Africa ha un nome: Boko Haram, che vuol dire 'vietato educarsi'. Il silenzio è inaccettabile, io non tacerò".

Qui il video dell'intervento al Senato di Matteo Renzi

tag
matteo renzi
nigeria
persecuzione
cristiani

Ex premier Matteo Renzi: "In Nigeria rapiti oltre 300 studenti cristiani, il silenzio è inaccettabile"

Manovre nel campo largo Elly vede Prodi ma tira dritto. E Ruffini vuole potare i cespugli

Ex premier Renzi corre la maratona di Atene, "finita in 4ore e 10 minuti"

ti potrebbero interessare

Ddl stupro, sceneggiata della sinistra: tutti fuori dall'Aula, si scatena il caos

Ddl stupro, sceneggiata della sinistra: tutti fuori dall'Aula, si scatena il caos

Regionali, la napoletana pro-Pal che inneggia a Hitler? Silurata!

Regionali, la napoletana pro-Pal che inneggia a Hitler? Silurata!

Redazione
Francesco Storace spiana Schlein e Conte: "Siate seri", l'ultima balla sulle regionali

Francesco Storace spiana Schlein e Conte: "Siate seri", l'ultima balla sulle regionali

Emanuele Fiano insultato dai giovani del Pd? Schlein muta, il partito si frantuma

Emanuele Fiano insultato dai giovani del Pd? Schlein muta, il partito si frantuma

Redazione