Inter-Liverpool, irruzione di Palladino in diretta tv: Chivu di sasso

Le sconfitte consecutive in Europa sono 2, quelle stagionali 6. E se la qualificazione diretta agli ottavi di Champions, per ora, sembra ancora ampiamente alla portata per l’Inter uscita sconfitta contro il Liverpool a San Siro (ancora una volta nel finale), quello che fa storcere il naso è la direzione arbitrale di Felix Zwayer. L'Inter di Cristian Chivu esce dal campo arrabbiata, la beffa è tutta nel finale, quando Zwayer su decisione del Var punisce una trattenuta di Bastoni su Writz. Rabbia diventa la parola chiave.

Chivu fa di tutto per non alimentare le polemiche, ma nelle sue dichiarazioni c’è la parola ingiustizia: "Commento poco le decisioni arbitrali, ma bisogna combattere anche contro le ingiustizie e reagire. La dinamica l’arbitro l’aveva interpretata bene, poi il Var interviene e bisogna capire le dinamiche. Alla fine bisogna saper reagire alle ingiustizie e andare avanti”. Fin qui, però, un dato è certo: quando il gioco si fa duro, l’Inter si ammorbidisce. Nessuno dei big-match che l’ha vista protagonista finora l’ha vista uscire dal campo vittoriosa: Juve, Milan e Napoli hanno avuto la meglio in campionato, Atletico Madrid e Liverpool hanno sorriso in Champions League.