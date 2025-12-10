Inter-Liverpool, irruzione di Palladino in diretta tv: Chivu di sasso

Le sconfitte consecutive in Europa sono 2, quelle stagionali 6. E se la qualificazione diretta agli ottavi di Champions, per ora, sembra ancora ampiamente alla portata per l’Inter uscita sconfitta contro il Liverpool a San Siro (ancora una volta nel finale), quello che fa storcere il naso è la direzione arbitrale di Felix Zwayer. L'Inter di Cristian Chivu esce dal campo arrabbiata, la beffa è tutta nel finale, quando Zwayer su decisione del Var punisce una trattenuta di Bastoni su Writz. Rabbia diventa la parola chiave.
Chivu fa di tutto per non alimentare le polemiche, ma nelle sue dichiarazioni c’è la parola ingiustizia: "Commento poco le decisioni arbitrali, ma bisogna combattere anche contro le ingiustizie e reagire. La dinamica l’arbitro l’aveva interpretata bene, poi il Var interviene e bisogna capire le dinamiche. Alla fine bisogna saper reagire alle ingiustizie e andare avanti”. Fin qui, però, un dato è certo: quando il gioco si fa duro, l’Inter si ammorbidisce. Nessuno dei big-match che l’ha vista protagonista finora l’ha vista uscire dal campo vittoriosa: Juve, Milan e Napoli hanno avuto la meglio in campionato, Atletico Madrid e Liverpool hanno sorriso in Champions League.
Chivu non si sofferma più di tanto sulla tattica, ma parla di assetto mentale: "Era giusto un pareggio, anche se abbiamo avuto un approccio con poca energia poi abbiamo trovato la chiave per mettere un po’ in difficoltà il Liverpool. Poi l’episodio a fine partita, il secondo di fila, e non riusciamo a portare a casa niente… Abbiamo lottato e dato il nostro meglio, abbiamo avuto coraggio per provarci ma dovevamo essere più lucidi anche se la partita è stata un po' condizionata dai due cambi che abbiamo dovuto fare". L’unico siparietto che strappa un sorriso lo regala l’allenatore di un’altra italiana, Raffaele Palladino, vittorioso con l’Atalanta contro il Chelsea. Collegato in contemporanea a Chivu cerca di consolarlo affermando “il rigore è inesistente”. L’allenatore rumeno, con un sorriso amaro in volto, si limita a dire: “No comment”.