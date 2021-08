In Onda, Maurizio Molinari sull'attacco hacker alla regione Lazio: "Chi c'è dietro e perché non escludiamo simpatie politiche"

02 agosto 2021 a

a

a

La Regione Lazio ha subito un grave attacco hacker: un gruppo di pirati informatici ha infatti preso in ostaggio i dati sanitari di tutti i cittadini, comprese le più alte cariche dello Stato e i principali nomi della nostra politica. Per Maurizio Molinari, interpellato da Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, il tutto è da imputare a "un'organizzazione criminale che ha messo a segno più volte simili attacchi contro Paesi occidentali". Il direttore di Repubblica svela nella puntata del 2 agosto che "sono gruppi criminali che in genere operano dai territori dell'ex Unione Sovietica, usano software molto aggressivi che riescono ad imprigionare intere banche dati e poi chiedono il riscatto. Sono dei pirati informatici, criminali del nostro tempo, il cui fine è arricchirsi". Immediata la domanda tendenziosa della conduttrice: "Chi può fare un attacco del genere? I no-vax?".

"Obiettivo ad alto rischio". Regina Elisabetta terrorizzata da Putin: la mossa estrema a Londra

"Sono pirati il cui fine è arricchirsi. Non possiamo escludere - prosegue a quel punto Molinari su basi infondate -, che questi criminali abbiano delle simpatie politiche, perché sono persone anti-Stato e potrebbero avere posizioni no-vax. Non è mai accaduto niente di simile, abbiamo milioni di dati di cittadini nelle mani dei criminali".

"Il peggior attacco hacker della storia". Regione Lazio in ostaggio, timori a livello nazionale: "Da che nazione hanno colpito"

Stesso allarme lanciato in giornata da Nicola Zingaretti, presidente della Regione: "Il Lazio è vittima di una offensiva criminosa, la più grave mai avvenuta sul territorio italiano. È stato introdotto un virus che ha bloccato una parte importantissima dell’erogazione dei servizi dell’istituzione regionali: sono stati bloccati quasi tutti i file del Centro elaborazione dati e di prenotazione dei vaccini".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.