Controcorrente, Maria Giovanna Maglie critica il Green pass: "Una buffonata, mi ammazza"

Maria Giovanna Maglie un fiume in piena. In collegamento con Controcorrente su Rete Quattro la giornalista ribadisce che l'obbligatorietà del vaccino non è ammissibile: "Le tre fasi del vaccino contro il Covid sono state fatte contemporaneamente alle sperimentazioni, altrimenti ci sarebbero dovuti dieci anni". Da qui la conclusione: "Per me - prosegue nel salotto di Veronica Gentili nella puntata del 10 agosto - è una gigantesca buffonata".

La Maglie poi spiega perché non vuole dire se è vaccinata o meno: "Non voglio ostentare, non voglio esibire una patente. È il green pass che mi ammazza perché non voglio questo". E ancora: "La vaccinazione a tappeto è devastante e sbagliata, la cura finale sarà trovare una terapia che faccia diventare il covid come l'influenza".

Un pensiero ampiamente condiviso anche a L'Aria Che Tira qualche giorno fa, quando la giornalista ha respinto l'obbligo di vaccino per studenti e insegnanti universitari: Quest'obbligo è superfluo, c'erano già vaccinati tra l'85 e il 90 per cento degli insegnanti". Da qui la stoccata a premier e governo: "Ritengo tutto pericoloso, perché nella storia moderna e contemporanea certe misure sono state sempre prese con il pretesto dell'emergenza e poi sono rimaste anche quando non era più necessario".

