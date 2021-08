Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie demolisce il Pd sull'immigrazione: "Ho dei video che fanno vomitare, ma quale accoglienza?"

03 agosto 2021 a

a

a

"È naturale che in questo esecutivo si stia un po' di lotta e un po' di governo". Maria Giovanna Maglie anticipa così a Stasera Italia su Rete Quattro uno dei principali motivi di lite che caratterizza il governo di Mario Draghi: l'immigrazione. In collegamento con Veronica Gentili nella puntata del 2 agosto, la giornalista prende le difese della Lega ammettendo che cercare di mediare "è l'unico modo per sopravvivere senza aver fatto i morti nel proprio elettorato". Il riferimento è ai continui botta e risposta con un'altra forza politica alleata, il Partito democratico. Se infatti Enrico Letta fa il tifo per i porti aperti e gli sbarchi incontrollati, lo stesso non si può dire di Matteo Salvini.

Rosa Di Vaia, notte di terrore per l'esponente di Forza Italia: un immigrato balla, l'altro la aggredisce al semaforo

Proprio nelle ultime ore il segretario del Carroccio ha lanciato un avvertimento chiarissimo: "Sostenere un governo che accetta gli sbarchi sarebbe un problema per noi della Lega". E ancora più schietto: "Ho scritto a Draghi e gli ho detto che entro agosto il problema va risolto. Se Lamorgese non è in grado di risolverlo ne prenda atto e ne tragga le conseguenze". Un'uscita che ha scatenato i dem, a cui la Maglie imputa la colpa di aver iniziato per primi a pungere la Lega: "Mi pare abbia cominciato pesantemente Letta e dire ora che è Salvini quello che solleva i problemi mi pare abbastanza privo di senso dell'equilibrio".

Pakistano violenta e mette incinta la figlia minorenne, arrestato: ecco a chi dà la colpa. Orrore a Imola

La giornalista fa spazio poi ai numeri smentendo chi dice che il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sia il migliore mai visto: "Nell'hotspot di Lampedusa ci sono 1.300 persone, quel luogo ne contiene 250, i posti letto sono 250, c'è un solo bagno per tutti, la sporcizia e il pericolo di infezioni è altissimo". A riprova quelli che la Maglie definisce "dei video che fanno vomitare". Ecco allora l'unica vera domanda da porre a Pd e compagni: "Qual è la grande politica d'accoglienza dell'Italia? Fare arrivare la gente e farla stare in quelle condizioni? Si dovrebbero vergognare quei signori lì".

Arrestato per aver violentato una disabile, sparisce nel nulla: l'incredibile caso di un romeno, dove lo hanno ritrovato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.