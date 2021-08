L'Aria che tira, la dritta estrema di Maria Giovanna Maglie a Matteo Salvini: "Staccare la spina a Draghi. Intanto la Meloni..."

02 agosto 2021 a

"In questo governo Matteo Salvini si sta esercitando in una grande certosina pazienza": Maria Giovanna Maglie, in collegamento con L'Aria che tira su La7, è intervenuta per commentare il ruolo della Lega nell'esecutivo guidato da Mario Draghi. "E' evidente che molte cose non vanno bene al segretario, ma questo è il ruolo che ha accettato di svolgere all'interno di un governo che è completamente diverso da ciò che lui ha in testa", ha spiegato la giornalista. Che poi ha anche commentato la perdita di consenso nei sondaggi da parte del Carroccio. Un calo che si è registrato soprattutto nell'ultimo anno.

Stando ai dati Swg, infatti, la Lega godeva del 38 per cento dei consensi a luglio 2019. Una percentuale che scende al 20 a luglio di quest'anno. Di fronte a queste cifre la Maglie ha precisato: "Nel 2019 era prima del Covid, non facciamo paragoni tra due periodi molto diversi". Secondo lei, inoltre, è sbagliato anche mettere sullo stesso piano il partito di Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che invece nei sondaggi cresce sempre di più: "Non facciamo paragoni tra l'opposizione, che oggi cresce perché in qualche modo va incontro alla rabbia nazionale, legittima e giustificata, e la Lega che invece sta facendo una grande fatica a stare dentro al governo".

In ogni caso, il graduale declino del Carroccio, per la Maglie, è iniziato già nel 2019, ai tempi del Conte I. All'epoca la Lega era alleata del Movimento 5 Stelle. A tal proposito la giornalista ha raccontato: "Tutte le volte che ho incontrato Salvini gli ho detto - fino ad annoiarlo - di staccare la spina".

