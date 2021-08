Papa Francesco e l'operazione al colon: "Vita salvata da un infermiere", inquietanti rivelazioni

30 agosto 2021 a

Papa Francesco sta meglio ma non dimentica l'operazione al colon di inizio luglio, che l'ha costretto a un ricovero in ospedale. Il Pontefice si dice miracolato: "Sono ancora vivo. Mi ha salvato la vita un infermiere, un uomo con molta esperienza". All'emittente radiofonica spagnola Cope, Bergoglio ha ammesso che si tratta della seconda volta, "la prima è stata nell'anno '57". La prima volta fu merito di una suora italiana che, opponendosi ai medici, cambiò la medicazione che dovevano somministrare al Papa, allora giovane seminarista in Argentina, per curarlo dalla polmonite di cui soffriva.

Nell'intervista - stando a quanto anticipato, visto che la pubblicazione avverrà nei prossimi giorni - il Papa parla anche delle speculazioni sulla sua salute e sulle sue possibili dimissioni: " Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave". L'84enne è stato operato il 4 luglio al Policlinico Gemelli per una stenosi diverticolare con segni di diverticolite sclerosante, intervento in cui gli è stata rimossa una sezione del colon, rimanendo ricoverato per 10 giorni. Dopo le prime immagini che lo ritraggono dimagrito e stanco, Bergoglio è apparso ristabilito, anche se nell'udienza di venerdì scorso con i parlamentari cattolici ha iniziato il suo discorso scusandosi di non poter parlare in piedi, "ma ancora sono nel periodo post-operatorio e devo farlo da seduto. Scusatemi".

Papa Francesco non ha mai smesso di ringraziare chi indossa il camice bianco. Proprio nel suo primo Angelus dopo il ritorno dall'ospedale, il Pontefici aveva esordito così: "Voglio dire il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento ai medici e a tutto il personale di questo e degli altri ospedali". Dal balconcino il capo della Santa Sede aveva sottolineato l'importanza di un "buon" servizio sanitario "accessibile a tutti".

