Silvio Berlusconi "è di nuovo al San Raffaele": fuga di notizie dall'ospedale, il sospetto sul secondo ricovero in pochi giorni

01 settembre 2021

Silvio Berlusconi si trova di nuovo al San Raffaele di Milano per effettuare dei controlli. È quanto emerge da ambienti parlamentari del centrodestra: l’ex premier si sarebbe recato in ospedale nella mattinata di mercoledì 1 settembre, dove già era stato la scorsa settimana, di rientro dalla Sardegna. In quella circostanza si era fermato una notte e aveva effettuato i soliti controlli di routine per gli strascichi del Covid.

Quando era stato ricoverato lo scorso giovedì sera si era parlato anche di un piccolo malore, che avrebbe anticipato i controlli già messi in preventivo. La settimana scorsa era stato accompagnato al San Raffaele di Milano dalla compagna Marta Fascina, oltre che da alcuni collaboratori e uomini della scorta. Il suo ricovero era durato meno di 24 ore, ufficialmente per controlli legati ai suoi problemi di aritmia cardiaca e di long Covid, che lo hanno tormentato nei mesi scorsi.

L’attenzione sulle condizioni di salute di Berlusconi resta molto alta, essendo il presidente di Forza Italia reduce da un anno molto difficile e prossimo al compimento degli 85 anni. Dal partito sono comunque arrivate rassicurazioni sul Cav, ricoverato per “controlli approfonditi come già accaduto in passato, quindi i medici hanno ritenuto di visitarlo”.

