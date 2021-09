Morto Daniele Del Giudice, addio allo scrittore dopo la lunga malattia: sabato avrebbe ricevuto il Campiello

02 settembre 2021 a

E' morto questa notte lo scrittore Daniele Del Giudice. Aveva 72 anni ed era gravemente malato da tempo. Sabato prossimo avrebbe dovuto ricevere a Venezia il premio Campiello alla Carriera. Dopo aver lavorato come giornalista per Paese Sera aveva esordito nel 1983 con il romanzo Lo stadio di Wimbledon pubblicato da Einaudi. A scoprire il suo talento narrativo è stato Italo Calvino e tutti i suoi libri sono stati pubblicati da Einaudi.

Daniele Del Giudice era nato a Roma nel 1949 ma da molti anni viveva a Venezia. Ha pubblicato, oltre a "Lo stadio di Wimbledon" (1983), "Atlante occidentale" (1985), "Nel museo di Reims" (1988), "Staccando l'ombra da terra" (1994), "Mania" (raccolta di 1997), "I-Tigi. Canto per Ustica" (testo di uno spettacolo scritto con Marco Paolini, 2001 e 2009), "Orizzonte mobile" (2009). Recentemente suoi scritti sono stati raccolti nei due volumi "In questa luce" (2013) e "I racconti" (2016). Tra i suoi saggi letterari, l'introduzione alle Opere complete di Primo Levi (1997 e 2016). Nel 2002 gli è stato assegnato il premio Feltrinelli - Accademia dei Lincei per il complesso dell'opera narrativa.

"Un grande scrittore, intellettuale raffinato e gentile. Riposa in pace", ha scritto su Twitter, il commissario per l'Economia della Ue, Paolo Gentiloni.

