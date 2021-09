Otto e mezzo, Sallusti mette a tacere Travaglio: "Meglio avere un governo ammucchiata che 1500 morti al giorno"

13 settembre 2021 a

Scontro sul governo Draghi in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 13 settembre tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti. Il direttore del Fatto quotidiano si dice contrario a questi esecutivi "ammucchiata qualunque governo sostituiscano. Anche per Monti" ma il direttore di Libero lo mette subito al suo posto: "Anche io sono assolutamente contrario alle ammucchiate e spero che anche questa si risolva nel modo più rapido possibile, ma meglio avere una maggioranza anomala che 1500 morti al giorno".

"Sta di fatto che il governo precedente non è stato in grado è molto meglio così. Le scuole hanno riaperto in presenza e allora se siamo coerenti dovremmo solo fare un applauso", conclude Sallusti.

Marco Travaglio prima del botta e risposta con Sallusti aveva dichiarato: "Il green pass per tutti i lavoratori sarebbe una sconfitta per Matteo Salvini ma al momento c'è solo un annuncio del ministro Giancarlo Giorgetti". E ancora, aveva attaccato il direttore del Fatto: "Draghi decisionista? Sembra più un governo Forlani o Rumor... a un governo che deve fare i conti con una maggioranza divisa che sarà sempre più divisa".

