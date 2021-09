Angela Merkel, l'orso di peluche omaggio alla Cancelliera? Agghiacciante: cosa ne viene fuori

21 settembre 2021 a

Sta per calare il sipario sulla lunghissima parabola di Angela Merkel cancelliera. Già, dopo più di 16 anni non sarà più lei a guidare la Germania: non sarà infatti lei la candidata della Cdu. La Merkel venne eletta per la prima volta il 22 novembre 2005: da quel giorno è sempre stata la cancelliera federale della locomotiva d'Europa. Ma ora basta. Stop. Kaputt.

E così, ecco piovere un curioso omaggio a "Frau Merkel". Omaggio dell'azienda di giocattoli bavarese Hermann Spielwaren, che ha deciso di mettere in vendita un orsacchiotto con le fattezze della Merkel, o almeno questo sarebbe l'obiettivo dichiarato del gruppo.

In totale, verranno commercializzati soltanto 500 pezzi della Merkel-orsacchiotto, al "modico" prezzo di 189 euro l'uno. Un omaggio peculiare per i suoi 16 anni da cancelliera: non a caso, il numero "16" della serie limitata di orsacchiotti sarà regalato proprio alla cancelliera.

L'orsacchiotto di peluche, alto 38 centimetri, indossa la giacca rossa che ha sempre contraddistinto la Merkel e ha le mani nella posa tipica della cancelliera. Ci si chiede, però, quanto la diretta interessata gradisca l'omaggio in cui viene ritratta, appunto, come un orsacchiotto (perché in effetti questo orsacchiotto le assomiglia, parecchio).

