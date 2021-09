Luca Morisi, Gad Lerner senza vergogna: "Ma come? Salvini, non ti riconosco più...", odio puro

27 settembre 2021 a

Il caso di Luca Morisi, indagato per droga, ha ovviamente scatenato tutti i detrattori della Lega. Nel mirino Matteo Salvini e i suoi, in un inquietante linciaggio a colpi di post sui social. L'ex capo della Bestia, si è scoperto, ha lasciato per questa indagine, non per i motivi familiari di cui si era inizialmente parlato.

"Allora è vero che...". Luca Morisi e la droga? Danilo Toninelli tocca il fondo: sfregio a Lega e Salvini

Salvini, da par suo, ha speso parole chiare su quanto accaduto: "Quando un amico sbaglia e commette un errore che non ti aspetti, e Luca ha fatto male a se stesso più che ad altri, prima ti arrabbi con lui, e di brutto. Ma poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a rialzarsi. Amicizia e lealtà per me sono la Vita". Parole pubblicate su Facebook, a corredo di una foto che ritrae il leader della Lega proprio con Morisi: "In questa foto avevamo qualche anno e qualche chilo in meno, voglio rivederti presto con quel sorriso - dice - Ti voglio bene amico mio, su di me potrai contare. Sempre".

"Parliamo di quel che succede a casa di Beppe Grillo". Luca Morisi, Salvini travolge il M5s: basta una frase

Come detto, parole chiare. Parole che però non evitano l'odio di chi Salvini lo ha sempre odiato. Nel M5s si sono distinti in molti, per esempio Danilo Toninelli, il quale si è speso in una battuta che lascia il tempo che trova: Allora era vero che la propaganda social di Salvini aveva qualcosa di 'stupefacente'", ha scritto su Facebook. Ma tra i tanti, non si può non notare quanto scritto da Gad Lerner su Twitter: "Ma non lo hanno ancora espulso dal partito?", si interroga rilanciando una foto di Marisi. "Salvini non ti riconosco più. Come siete diventati buonisti", conclude Gad Lerner in quella che è provocazione pura.

