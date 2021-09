Luca Morisi, Gad Lerner tocca il fondo: "Da sempre spaccio di informazione drogata", gli insulti a Matteo Salvini

27 settembre 2021 a

Il caso di Luca Morisi, va da sé, scatena chi odia la Lega. E nel tiro al bersaglio si distingue per cattiveria e ostinazione Gad Lerner, uno che quando c'è il Carroccio di mezzo riesce a tirare fuori sempre, o quasi, il massimo del livore. E la vicenda dell'ex capo della "Bestia" indagato per droga, ovviamente, per Lerner è una specie di assist a porta vuota. Il livore dell'infedele Gad viaggia sui social, su Twitter, laddove si produce in due cinguettii che hanno il sapore dello sfregio. O quello dell'odio.

"Parliamo di quel che succede a casa di Beppe Grillo". Luca Morisi, Salvini travolge il M5s: basta una frase

La firma ora in forza al Fatto Quotidiano apre le danze con quanto segue: "Non occorreva aspettare le addolorate confessioni di Luca Morisi per constatare che la comunicazione social di Matteo Salvini è da sempre spaccio di informazione drogata", spara ad alzo zero, con toni durissimi, estremi. Dunque, a stretto giro di posta un secondo tweet: "Ma non lo hanno ancora espulso dal partito? Salvini non ti riconosco più! Come siete diventati buoni...", conclude Gad Lerner. Puro sfregio, come detto.

Ovviamente, Lerner è in buona compagnia. Non poteva mancare per esempio Fedez: "Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l'elastichino da prestare a Salvini, scrivetemi in privato", ha scritto il rapper riferendosi alle battaglie anti-droga del leghista. E ancora, l'immancabile Danilo Toninelli, con una battuta di bassissimo rango: Allora era vero che la propaganda social di Salvini aveva qualcosa di stupefacente", ha postato su Facebook l'ex ministro M5s. E lo spettacolo, indigeribile, continua...

