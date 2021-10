Otto e Mezzo, la lezione di Cacciari a Travaglio: "Anche con le sparate di Salvini il centrodestra vince"

04 ottobre 2021 a

a

a

Nella serata delle elezioni, tra cui le amministrative a Roma e a Milano, Lilli Gruber ospita a Otto e Mezzo Massimo Cacciari. A lui nel salotto di La7 la conduttrice chiede un commento sui risultati e sulla poca affluenza che ha visto questa tornata elettorale. "Da un lato oggi è chiaro che la gente è interessata a ben altro che di andare a votare per un sindaco", ha premesso l'ex sindaco di Venezia. Secondo Cacciari infatti gli italiani ora pensano al lavoro, alla scuola e ad altri problemi più concreti: "La gente capisce che il Comune conta come un due di picche". Anche queste urne hanno però uno sconfitto: per il filosofo si tratta di "Matteo Salvini, che ha ricevuto una batosta clamorosa". Il motivo? Cacciari ravvisa "un problema di leadership aperto da Silvio Berlusconi".

"La differenza tra Massimo Cacciari e i no vax?". Lilli Gruber, il professore e il Green pass: Otto e mezzo parte con un grosso caso

Ma la strada non è in salita solo per il centrodestra. Altro punto interrogativo è cosa farà d'ora in poi Giuseppe Conte: "Ce la farà a tenere l'alleanza con il Partito democratico? Il pd da solo perde ma con il M5s forse no". Poi ancora Cacciari torna a parlare della sconfitta di Salvini: "È una batosta, ha ottenuto delle cifre irrisibili".

"Basta fesserie, non so neanche chi sia quello in studio". Stefano Feltri lo provoca e Cacciari lo fa a pezzi: tutto da godere | Video

Finita qui? Niente affatto, perché Cacciari replica anche a Marco Travaglio: "Ma non diciamo sempre cose, ma guarda che le periferie di cui tu parli in molti casi hanno un radicamento della Lega che non è stato scalfito in questo anno. Una cosa è Salvini e le sue sparate, un'altra è Zaia. Se andassimo domani alle elezioni politiche pensi che vinca il centrosinistra? No".

"Eccoci. No, niente, andiamo su altri". Imbarazzo dalla Gruber: come sorprende Cacciari in diretta, che figura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.