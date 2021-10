Lapo Elkann, "dimissioni con effetto immediato": clamoroso passo indietro, con i "soci" è finita malissimo

18 ottobre 2021 a

a

a

Lapo Elkann lascia Garage Italia. Il rampollo di casa Agnelli aveva già venduto l'hub creativo di Milano alla holding svizzera Youngtimers, ma oggi arrivano le dimissioni. "In disaccordo con i nuovi soci - scrive su Twitter spiegando le motivazioni alla base della sua decisione - con effetto immediato mi dimetto da Presidente Onorario e membro del CdA della società che controlla Garage Italia". Insomma, lascia e lo fa con grande polemica.

Lapo Elkann beccato così fuori dalla boutique Bulgari: quel clamoroso sospetto | Guarda

Poi i ringraziamenti a chi ha lavorato con lui: "Grazie ai Dipendenti, Soci Fondatori e Partner con i quali abbiamo condiviso e creato progetti unici e indimenticabili Insieme. Ci tengo a ringraziarvi uno ad uno dal profondo del cuore". Era stato proprio Lapo a fondare Garage Italia nell'ex stazione di servizio di Piazzale Accursio a Milano, dove nel 2017 ha dato vita a un locale tutta a tema automobili e Fiat.

"Intervista raccapricciante"? Clamoroso sul caso Morisi, Lapo Elkann demolisce i giornali del fratello John

Nonostante le dimissioni Elkann continuerà a guidare la società, da lui stesso interamente detenuta e titolare de L’Astronave di piazzale Accursio a Milano e di Fb Garage, società attiva nell’organizzazione di eventi. Sono mesi di cambiamenti per l'imprenditore che settimane fa ha deciso di dare un'altra svolta alla propria vita sposando in Portogallo (in piena riservatezza) l'ex pilota di rally, Joana Lemos.

"Voi non siete un ca***": Lapo Elkann, la "finezza" contro il Torino dopo la vittoria della Juve

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.