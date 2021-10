Daniela Martani, green pass scaduto e cacciata dal treno? Perde la testa, il controllore la umilia: spunta il video

22 ottobre 2021 a

A volte ritornano. In questo caso a ritornare è Daniela Martani, la "nazi-vegana", ma ormai da molti mesi all'onore delle cronache per essere una no-vax convinta. E proprio sul tema, l'ex hostess torna a martellare. Perché mai? Presto detto: il suo green pass era scaduto, dunque è stata fatta scendere dal treno e ha sbroccato. Questa la cruda, e brutale, sintesi.

Il tutto è avvenuto sul Frecciarossa Milano-Roma: accompagnata giù dal convoglio perché il certificato verde era scaduto da 4 ore, ed è proprio questa la circostanza che ha fatto perdere la testa alla Martani. La quale, sui social, rilanciando un video che potete vedere in calce, ha sbottato: "Comunque Trenitalia mi ha fatto scendere dal Frecciarossa, ultimo treno della giornata per tornare a Roma da Milano, perché mi era scaduto il Green pass da 4 ore (non me ne ero accorta) lasciandomi a Bologna da sola di notte. Questo perché lo fanno per il nostro bene. Vergogna", ha concluso.

Dunque, in un secondo cinguettio, ha aggiunto: "I poliziotti chiamati dai controllori mi hanno guardata con la faccia rassegnata quasi vergognandosi loro per quello mi stavano facendo". Il punto è che, per non esporsi a ritorsioni, i controllori sul treno non possono ammettere deroghe, neppure di 4 ore. Risultato? La vulcanica Martani, che abbiamo recentemente visto a Star in the Star, è stata costretta a scendere a Bologna, a tarda sera. Per inciso, il controllore contro cui si era scagliata, le ha risposto facendole notare: "Quattro ore, non sono i minuti contati e lo sapeva prima di partire". Provate a smentirla...

