Lele Mora, impensabile: chiuso in una gabbia a Milano. Cosa fa per campare

Lele Mora è passato dal "circo" in tv al circo vero e proprio: "Farò il domatore di tigri, chiuso in gabbia per mezz'ora, venerdì a Milano al Circo Togni". E' quanto ha annunciato l'ex agente dei vip all'AdnKronos. Lele Mora è entrato anche nel merito delle polemiche sull'utilizzo degli animali nei circhi: "Gli animali vanno trattati bene e allora anche loro ti trattano bene e ti danno tanto; e i circhi sono il luogo dove gli animali si amano di più: senza animali, il circo stesso perde una parte del suo fascino", sostiene annunciando che prossimamente metterà anche gli animali in ologramma.

"Dopo le chiusure per la pandemia da Covid, è una festa tornare allo spettacolo. Fra due giorni a Milano, io sarò assieme a Bruno Togni, davanti a venti tigri; ma solo nella serata inaugurale, come guest star", spiega ancora Lele Mora.

Nessun timore di trovarsi ai grandi felini predatori? "Assolutamente no - risponde l'ex agente dei vip - Conosco bene quelle dinamiche, ho fatto identiche esperienze al circo di Moira Orfei, sono sereno: se fai sentire alle tigri che tu non hai paura, loro non ti fanno nulla", assicura. Contento lui...

