Ddl Zan, gli insulti di Selvaggia Lucarelli ai leghisti: "Siete orribili"

Non poteva mancare Selvaggia Lucarelli tra i coloro che in queste ore stanno prendendo di mira la Lega. Il motivo? Ancora una volta il ddl Zan. Alla giornalista giudice di Ballando con le Stelle non va giù la tagliola passata, che ha di fatto affossato il disegno di legge contro l'omotransfobia." Quell’alone rosa attorno alla sagoma di Zan spiega bene l’identità di genere non di Zan, ma della Lega e dei suoi orribili rappresentanti", cinguetta allegando un post della leghista Silvia Sardone.

"Nonostante i mille tentativi di mediazione sempre non accettati dal Pd, Letta è voluto andare avanti con un'arroganza mai vista - si legge sul suo profilo Facebook -, non discutendo sui punti controversi del ddl zan, nonostante le aperture del centrodestra per una legge più equilibrata che lasciasse fuori scuola e bambini. Risultato? La legge è stata affossata al Senato. Con tanti saluti a Zan e Letta, presuntuosi e incapaci!".

Come la Lucarelli sono tanti i paladini del disegno di legge infuriati per l'epilogo in aula al Senato. Primo tra tutti a commentare, prendendo di mira Matteo Renzi, Fedez. Il rapper ha accusato il leader di Italia Viva, imputando a lui la colpa del fallimento. Peccato però che di franchi tiratori ce ne siamo stati 16 e non è escluso che possano arrivare proprio dal Pd e dal Movimento 5 Stelle.

