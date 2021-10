Piazzapulita, Roberto Saviano contro Giorgia Meloni: "Cerca di ripulirsi ma quella è la destra in cui è cresciuta"

28 ottobre 2021 a

Si parla ancora dell'inchiesta di Fanpage su Fratelli d'Italia e la cosiddetta Lobby nera da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7 e Roberto Saviano attacca la leader: "Quella è la destra in cui è cresciuta Giorgia Meloni e in cui si sono formati i suoi uomini. La Meloni sta cercando di pulire il suo linguaggio e di rendersi simpatica alla destra liberale, di promuoversi come non è".

Quindi, prosegue l'autore di Gomorra, "l'inchiesta di Fanpage non mi ha sconvolto, mi ha colpito la loro superficialità nel farsi beccare così facilmente".

Formigli interviene: "Io penso che faccia fatica a liberarsene di quella destra". Ma Saviano non è d'accordo: "No, è il suo miocardio. Non ne sono convinto, non ha scelto nuove persone, ha cambiato comunicazione ma non è riuscita. a ripulire", attacca ancora.

