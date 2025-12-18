Libero logo
Otto e mezzo, la Gruber imbarazza Alessandra Moretti: "Ci hanno provato o no?"

di Roberto Tortoragiovedì 18 dicembre 2025
2' di lettura

A Otto e Mezzo si parla di Qatargate e del presunto scandalo che ha coinvolto l’europarlamentare del Pd, Alessandra Moretti. Il Parlamento europeo, infatti, ha deciso di revocarle l’immunità e la magistratura belga può ora procedere legalmente nei suoi confronti. Lilli Gruber, durante l’ultima puntata del suo programma d’approfondimento che segue il tg serale di La7, ha chiesto proprio all’europarlamentare senza giri di parole se dal Qatar ci fosse stato o meno un tentativo di avvicinamento nei suoi confronti. "Ci hanno provato con lei o no?".

Moretti ha risposto rivendicando la correttezza del proprio operato: ha spiegato di incontrare regolarmente i portatori di interesse, come previsto dal suo ruolo, ma ha sottolineato che, guardando ai suoi voti in Parlamento, la sua posizione nei confronti del Qatar è sempre stata molto dura.

Queste le parole della Moretti, rivolgendosi alla Gruber: “Hai fatto l'eurodeputata e sai che molta parte della nostra attività politica è quella di confrontarci con i portatori d'interesse, chiamiamoli lobbisti. Fa parte del nostro lavoro, perché il confronto con questi ci permette di capire le varie sfaccettature e poi scegliere in autonomia e in totale indipendenza. Quando si vota non sono i singoli parlamentari a fare le liste di voto, ma c'è un relatore, un intero gruppo che, dopo una discussione, decide come votare. La cosa significativa è che, certo che sì che io incontro i portatori d'interesse e in tutte le dinamiche è così. La cosa importante in questa vicenda è che se si vanno a vedere i miei voti, le mie dichiarazioni, le mie interrogazioni, io sono stata molto dura contro il Qatar”.

Il governo del Qatar (e in parte anche quello del Marocco) è accusato di aver cercato di influenzare le decisioni dell’Europarlamento con denaro, regali e favori per ottenere vantaggi politici e contrastare risoluzioni critiche contro i loro interessi. Il Parlamento Europeo ha, così, votato a favore della revoca dell’immunità per Moretti: 497 voti a favore, 139 contrari e 15 astensioni e la plenaria ha deciso. Moretti si è detta amareggiata e ha parlato di “voto politico”, sostenendo di non aver ricevuto benefici e di volersi difendere nei confronti delle contestazioni.

