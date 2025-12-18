Otto e mezzo, la Gruber imbarazza Alessandra Moretti: "Ci hanno provato o no?"

A Otto e Mezzo si parla di Qatargate e del presunto scandalo che ha coinvolto l’europarlamentare del Pd, Alessandra Moretti. Il Parlamento europeo, infatti, ha deciso di revocarle l’immunità e la magistratura belga può ora procedere legalmente nei suoi confronti. Lilli Gruber, durante l’ultima puntata del suo programma d’approfondimento che segue il tg serale di La7, ha chiesto proprio all’europarlamentare senza giri di parole se dal Qatar ci fosse stato o meno un tentativo di avvicinamento nei suoi confronti. "Ci hanno provato con lei o no?".

Moretti ha risposto rivendicando la correttezza del proprio operato: ha spiegato di incontrare regolarmente i portatori di interesse, come previsto dal suo ruolo, ma ha sottolineato che, guardando ai suoi voti in Parlamento, la sua posizione nei confronti del Qatar è sempre stata molto dura.