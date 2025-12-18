Alcaraz molla Ferrero, il retroscena clamoroso: lo zampino di Sinner

La nuova stagione del tennis è ancora opaca all’orizzonte, Brisbane e Melbourne sono mete lontane, ma c’è già una svolta importante per uno dei protagonisti assoluti del circuito. Anzi, il protagonista, visto che attualmente occupa la posizione numero 1 del ranking, cioè Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha infatti stoppato la storica collaborazione con Juan Carlos Ferrero, dopo sette anni di trionfi, sei Slam e l’incoronazione sula cima del mondo della racchetta. Nessuno lo vedeva arrivare, e invece il futuro comincia oggi con più domande che risposte.

A dare la notizia, spiazzando tutti, è lo stesso Alcaraz sui social: “È molto difficile per me scrivere questo post. Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore”. Poche parole per chiudere un’era e dare inizio ad una sfida ancora più grande: vincere tutto, ancora, ma con nuove idee e nuove mani a guidare il talento spagnolo. Il martello di Murcia ha voluto sottolineare la gratitudine per chi l’ha portato dalla gioventù al vertice del tennis mondiale: “Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà… Mi avete aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona”. Nelle righe non dette, però, c’è la verità “politicamente scorretta” di tutto questo divorzio: le vittorie non bastano più.

Per battere il rivale numero uno, Jannik Sinner, e dominare la scena agli Australian Open — obiettivo dichiarato — Alcaraz vuole qualcosa di nuovo, una scossa tattica, un brivido in più nel suo gioco. E Ferrero? Il vecchio maestro, da parte sua, non ha nascosto il dolore e anche lui sui social lo manifesta chiaramente: “Avrei voluto continuare… siamo stati una squadra incredibile, nonostante le difficoltà”.

Il divorzio, insomma, è stato unilaterale o quantomeno inevitabile vista la divergenza di vedute. E ora? Chi prenderà le redini di Ferrero e guiderà Carlitos nel 2026? Adesso parte il toto-allenatore, mentre la rivalità con Sinner — già tra le più elettrizzanti del circuito — si riaccende proprio alla vigilia del nuovo anno. Alcaraz resetta tutto, pronto a tornare ancora più forte.