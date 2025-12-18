Garlasco, "pronto a dire la sua verità": la rivelazione a poche ore dall'udienza

In attesa dell'incidente probatorio sull'omicidio di Garlasco, Massimo Lovati torna a far parlare di sè. A riaccendere il dibattito sull'ex avvocato di Andrea Sempio ci pensa il suo attuale legale: Fabrizio Gallo. "Con Massimo Lovati stiamo preparando un libro sulla sua verità. Il libro sarà suo, io lo sto semplicemente aiutando a far uscire queste sue verità", ammette Gallo intervistato dal Tempo.
Stando a quanto dichiarato dal legale, il libro sarà molto particolare perché "possiamo anticipare in esclusiva che è ambientato nel 2750. E la cosa è bella. Perché? Perché è ambientato in un'epoca ormai molto lontana dall'omicidio di Garlasco. Ci sarà uno studente che fa un esame, l'esame di maturità, e questo studente è Massimo Lovati. Il tema della maturità sarà 'Ve lo ricordate il vecchio caso di 750 anni fa, e cioè il caso di Garlasco? Scrivete le vostre opinioni su quello che è accaduto ormai in un tempo lontano'".
Garlasco, tam-tam: cosa accadrà domani in aula, Sempio sulla graticolaForse non sarà il giorno decisivo per Andrea Sempio, ma di certo il 18 dicembre tutte le carte in mano all'ac...
Da qui ecco che lo "studente Lovati" scriverà le sue verità. "Lo studente, che poi è Massimo, parlerà di questo caso e dirà le sue verità, verità di una cosa che è già trascorsa, quindi si saprà la fine, di come sarà andato 750 anni fa questo caso. I protagonisti naturalmente sono dei personaggi con altri nomi ma ci saranno tutti". Nel frattempo, stamani, nell'aula del tribunale di Pavia tutti attendono l'incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi. Gli esperti si confronteranno soprattutto su quel Dna maschile estrapolato dalle unghie di due dita di una mano della vittima che la consulenza della Procura della Repubblica di Pavia e del gip, Denise Albani, ritengono compatibile con quello di Andrea Sempio o dei componenti della linea paterna della sua famiglia.