Garlasco, "pronto a dire la sua verità": la rivelazione a poche ore dall'udienza

In attesa dell'incidente probatorio sull'omicidio di Garlasco, Massimo Lovati torna a far parlare di sè. A riaccendere il dibattito sull'ex avvocato di Andrea Sempio ci pensa il suo attuale legale: Fabrizio Gallo. "Con Massimo Lovati stiamo preparando un libro sulla sua verità. Il libro sarà suo, io lo sto semplicemente aiutando a far uscire queste sue verità", ammette Gallo intervistato dal Tempo.

Stando a quanto dichiarato dal legale, il libro sarà molto particolare perché "possiamo anticipare in esclusiva che è ambientato nel 2750. E la cosa è bella. Perché? Perché è ambientato in un'epoca ormai molto lontana dall'omicidio di Garlasco. Ci sarà uno studente che fa un esame, l'esame di maturità, e questo studente è Massimo Lovati. Il tema della maturità sarà 'Ve lo ricordate il vecchio caso di 750 anni fa, e cioè il caso di Garlasco? Scrivete le vostre opinioni su quello che è accaduto ormai in un tempo lontano'".