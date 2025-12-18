FdI fa impazzire i compagni di Askatasuna: foto della Meloni (con sorpresa)

A Natale mancano ancora cinque giorni. Ma Giorgia Meloni ha già portato uno splendido regalo a tutti gli italiani. In particolare ai torinesi, che si sono visti recapitare sotto l'albero lo sgombero di Askatasuna, il centro sociale di via Regina Margherita. Sì, è lo stesso centro socaile che per anni si è infilato in qualsiasi tipo di manifestazione antagonista - no vax, pro-Pal, contro La Stampa - con l'unico obiettivo di creare il caos e picchiare i politiziotti. Ma che era venuto ai patti l'amministrazione comunale a guida Pd. Anche se ora il sindaco Stefano Lo Russo ne ha preso - con grave ritardo - le distanze.

"Finalmente lo sgombero di Askatasuna. Grazie al ministro Piantedosi e al Governo Meloni, i professionisti della violenza non avranno più il loro covo che qualcuno voleva addirittura sanare - ha scritto sui social Augusta Montaruli, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia che aveva chiesto lo sgombero dello stabile -. Le luci accese ogni notte e il continuo attivismo da noi denunciato ancora due giorni fa erano la prova di una beffa oltre al danno già arrecato con i continui assalti e aggressioni. Siamo orgogliosi di essere andati fino in fondo senza intimorire e cedere al racconto della sinistra, in primis del Sindaco di Torino. Andiamo e andremo avanti su questa strada".