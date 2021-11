Luca Ricolfi a Repubblica? Lo sfregio di Gad Lerner: "Complimenti, a suo modo una vittoria"

01 novembre 2021 a

Gad Lerner contro Luca Ricolfi. Accade su Twitter dopo l'annuncio che vede il giornalista lasciare Il Messaggero per approdare a La Repubblica. "Complimenti a Luca Ricolfi - è l'esordio del cinguettio firmato Lerner -. Il suo odierno approdo a Repubblica, il giornale della sinistra "antipatica" contro cui ha condotto una coerente battaglia culturale, è a suo modo una vittoria. Può compiacersi di avere espugnato la roccaforte nemica. Metamorfosi di un giornale...".

Un tweet al vetriolo quello del giornalista, che ha ancora l'amaro in bocca nei confronti del quotidiano oggi diretto da Maurizio Molinari. Proprio questa nuova direzione aveva causato l'addio del giornalista, che all'epoca tuonava: "Mi ero imposto di aspettare, di non fare scelte affrettate, benché suonasse forte e chiaro il messaggio contenuto nel licenziamento senza preavviso di Carlo Verdelli".

E ancora: "A parte quel gesto, la nuova proprietà ha ritenuto di esporre solo per vaghi accenni il progetto industriale e giornalistico intrapreso. Ma nel frattempo, in poche settimane, Repubblica è già cambiata. Non la riconosco più". Ecco allora la decisione di chiedere "asilo" al Fatto Quotidiano. Ora però motivo del suo livore è l'arrivo di Ricolfi, sociologo da sempre critico nei confronti della sinistra ma non solo.

