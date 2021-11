Draghi e Johnson come Totò in Totòtruffa: al G20 tutto il fascino della Fontana di Trevi

01 novembre 2021 a

In occasione del G20 non poteva mancare la tappa alla Fontana di Trevi. Proprio qui i potenti del mondo si sono riuniti per lanciare la monetina, come la tradizione vuole. Ecco allora che davanti al monumento sono stati immortalati Mario Draghi e Boris Johnson. Una foto che riporta con ironia al passato, la celebre scena del film, Totò truffa. Della pellicola non si può dimenticare la truffa più famosa, proprio quella della vendita della Fontana di Trevi. In questa scena Totò, assistito anche in quest'occasione dal fido Nino Taranto, riesce a vendere il celebre monumento romano ad un ingenuo italo-americano (Ugo D'alessio), il famoso Decio Cavallo - Caciocavallo. Una scena che ha reso la Fontana di Trevi uno dei monumenti più celebri di Roma (e la visita dei potenti del mondo lo dimostra).

