Paolo Fox, ecco l'Oroscopo 2022: cosa succederà, le previsioni segno per segno: "Chi svolterà la sua vita"

Il nuovo Oroscopo di Paolo Fox svela, segno per segno, cosa riserverà l'anno in arrivo: amore, lavoro, salute. "L’astrologo si occupa delle persone e l’oroscopo è sempre personale, però se in un anno difficile si ha un oroscopo difficile è più pesante affrontare il quotidiano. Con le stelle favorevoli te la cavi meglio", ha spiegato Fox. Che poi ha fatto l'esempio dell'Ariete: "Dopo un anno di transizione, inizia a centrare qualche successo. Il culmine sarà nel 2023 quando Giove transiterà definitivamente nel suo segno".

Secondo l'astrologo, inoltre, "sarà un anno importante anche per il Pesci che, sempre grazie a Giove, potrà riorganizzare la sua vita, soprattutto se fresco di separazione". Poi è la volta del Gemelli: "Protetto da Saturno: se vuole iniziare una convivenza, o avere un figlio, il periodo ideale va dal 23 giugno al 18 luglio". Per il Sagittario, invece, una data da ricordare è il 10 maggio, "una data di ripartenza, di sfide lavorative e amorose".

Per quanto riguarda l'amore, Fox pone l'accento soprattutto su due segni: "I mesi fino a luglio, per il Cancro, sono quelli dell’amore, mentre la parte centrale dell’anno sarà sentimentalmente turbolenta per il Capricorno". Infine un appello alla Vergine: "Il 2022 è segnato dalla ricerca di equilibrio ma deve fare attenzione ai passi falsi. Sconsiglio quindi di lasciare il certo per l’incerto".

