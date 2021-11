Bob Kennedy jr, delirio no vax: "I vaccini uccidono". Il nipote di Jfk leader della piazza a Milano

13 novembre 2021 a

Sarà a Milano oggi 13 novembre alla manifestazione no vax, Bob Kennedy jr, nipote di Jfk, leader del movimento no vax. L'avvocato è stato allontanato pubblicamente dalla famiglia a causa delle sue teorie negazioniste sul Covid. Del resto è lui stesso a sostenerlo in una intervista a La Repubblica: "I vaccini uccidono". "Ho visto molta violenza da parte della polizia e dello Stato, la vaccinazione forzata è violenza", dice riferendosi alle scorse proteste di Milano, Roma e Trieste. "Se i governi sono onesti e le medicine funzionano, le persone si affretteranno a prenderle e non sarà necessario forzare nulla".

Kennedy jr, manco a dirlo, è contrario al Green pass, la misura del governo Draghi: "Viene mascherato come beneficio per la salute pubblica: il vero scopo è controllo totale, sorveglianza, fine delle libertà". Quindi continua: "Big Pharma, i baroni della tecnologia, le banche usano queste crisi per creare un colpo di stato globale contro la democrazia". E oggi a Milano "esorterò gli italiani a lottare per la democrazia e ricorderò che nessun governo ha mai rinunciato volontariamente al potere".

Poi passa al lato "scientifico" della questione: "Lo studio Lancet ha scoperto che i bambini sani hanno zero rischi di Covid. Eppure abbiamo visto come il vaccino possa causare loro lesioni mortali. Nella sperimentazione Pfizer c'erano 11.100 bambini: una, Maddie de Garay, 12 anni, in Ohio, resterà in sedie a rotelle e attaccata al sondino a vita dopo la seconda dose".

