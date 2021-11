Giancarlo Dell'Amico e il vaccino, gesto eroico a 91 anni: chi è e cosa ha fatto l'uomo premiato da Mattarella

13 novembre 2021 a

Sergio Mattarella ha conferito 33 onorificenze ad altrettanti cittadini, "eroi" civili, per il loro impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia. Il presidente della Repubblica ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà poi al Palazzo del Quirinale il 29 novembre.

Tra gli "eroi" di Mattarella c'è Giancarlo Dell'Amico, 91 anni, Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per l'altruismo e la sensibilità mostrata in occasione della prima campagna di vaccinazione anti Covid-19". L'uomo, pensionato, nel marzo 2021, quando era il suo turno per la vaccinazione anti Covid-19, dopo aver letto sulla Nazione l'appello di una madre di un ragazzo disabile che chiedeva di poter essere vaccinata per scongiurare il rischio di contagiare il figlio, ha chiamato il giornale e offerto alla donna la sua dose di vaccino.

"A maggio compio 91 anni, sto bene, sono sazio di vita, non ho paura e aspettare non mi costa nulla. Allora perché non offrire il mio vaccino a una mamma disperata che ne ha più bisogno di me? Non ho fatto nulla di speciale" Il signor Dell'Amico e la madre alla quale aveva offerto la sua dose si sono vaccinati nello stesso giorno, nel marzo 2021.

