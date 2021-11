Fedez insulta Silvio Berlusconi: "Qui ho imparato il mestiere di truffatore", il video della vergogna

15 novembre 2021 a

Fedez scende in politica? No, era solo l'ennesima pagliacciata. Il rapper milanese, dopo aver fatto credere a tutti, attraverso alcuni post pubblicati sui social, di volersi candidare per le prossime elezioni - annunciando peraltro di aver registrato il dominio Fedezelezioni2023 - ha pubblicato un video in cui annuncia l'uscita del nuovo album, Disumano, con un "messaggio" che ricalca quello della discesa in campo di Silvio Berlusconi.

"L'Italia è il Paese che amo. Qui ho le miei radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di truffatore", dice Fedez che si mostra in giacca e cravatta seduto dietro una grande scrivania con un cagnolino in braccio, stravolgendo ovviamente in senso negativo solo alcune delle parole del discorso del Cavaliere: "Qui ho appreso la passione per i preti che fanno i tiktoker. Ho scelto di scendere in campo e di frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo a un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti".

Quindi arriva alla conclusione: "Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Disumano. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande incubo: quello di un'Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli un nuovo miracolo italiano". Ed ecco servita la pagliacciata.

