Massimo Cacciari, l'ultima agghiacciante teoria no-vax: "Vaccino inutile, perché il contagio non finirà mai"

Massimo Cacciari non cambia idea. Per il filosofo il vaccino è inutile perché il coronavirus "muta e quindi il contagio continuerà". Altrettanto infruttuoso il Green pass: "Quando c'è l'inverno ed è più freddo riprenderà con più lena che durante l'estate. Ogni sei, sette, otto mesi, oppure ogni anno ci vaccineremo tutti per avere il certificato verde e il governo sarà soddisfatto. È molto semplice". Raggiunto dall'Adnkronos Cacciari esorta il governo a trovare soluzioni alternative al vaccino, che - a suo dire - riscontra diversi limiti. Primo tra tutti, lo ribadisce, "quello che non elimina né il contagio né il contagiare e questo vale in tutto il mondo".

Cacciari guarda al Regno Unito, dove "mi pare che vivano tranquillamente anche in questa situazione". E sulla proposta di alcuni governatori di istituire limitazioni per chi la somministrazione non l'ha voluta ricevere, il filosofo non ha dubbi: "Ci sono già le restrizioni per quelli che non sono stati vaccinati, che novità è?". Il riferimento pare essere ancora una volta al certificato verde, rilasciato a chi è appena guarito, a chi si è vaccinato o a chi si è sottoposto a tampone con esito negativo.

Posizioni non nuove, che qualche giorno fa l'hanno portato a battibeccare con Lilli Gruber. "Ma non c’entrano niente i no vax - aveva tuonato nello studio di Otto e Mezzo -. Ma basta! Io non sto parlando di no vax, ma di immunologi, come il professor emerito dell’università di Nottingham, che è critico sul vaccinare i bambini".

