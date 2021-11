L'aria che tira, la frase della Ghisleri scatena il caos: La Russa sbrocca, Merlino nel panico ferma tutto

29 novembre 2021 a

a

a

Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, non è riuscita a terminare il suo intervento a causa di un confronto piuttosto acceso tra altri due ospiti della trasmissione, il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa e Marco Furfaro del Pd. La direttrice di Euromedia Research aveva iniziato dicendo: "Ero a Milano sabato mattina per la presentazione di un libro, c'era una ressa importante ma c'era anche la polizia. Io avevo la mascherina e non sentivo l'alito di chi stava al mio fianco". La conduttrice allora l'ha interrotta per dirle che aveva fatto bene e che anche lei a Londra si era sentita di fare la stessa cosa.

"Ignorante, ti faccio un disegnino?". Anna Ascani lo umilia, il no-vax impazzisce: Myrta Merlino nel panico | Video

Il caos è iniziato quando La Russa è intervenuto dicendo: "Senza bisogno di obbligo, però", in riferimento alle mascherine. A quel punto la Merlino ha replicato: "Se siamo ragionevoli ci arriviamo col nostro cervellino, purtroppo non tutti arriviamo dalla stessa parte". Subito dopo, poi, ha preso la parola Furfaro che, rivolgendosi direttamente al senatore, ha chiesto: "La gente va senza mascherina perché c'è l'obbligo di mascherina? Mi scusi, La Russa".

Ignazio La Russa, allora, ha ripreso la parola: "Sono io che mi spiego male, la mascherina in moltissimi casi non serve. Esasperare l'obbligo dell'uso della mascherina quando non serve porta una reazione contraria e opposta". La discussione poi è andata avanti finché la Merlino, un po' imbarazzata, è stata costretta a dire alla Ghisleri: "Alessandra tornerai nei prossimi giorni, siamo stati travolti dalle mascherine".

Magnani lo interrompe e il meloniano Donzelli sbrocca: "Siete 5 contro 1, valuteremo se tornare" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.