Dado, il comico in enormi guai: "Pestato a sangue dal fidanzato di mia figlia?". Terrificanti sospetti su questa foto

07 dicembre 2021 a

a

a

Gabriele Pellegrini, conosciuto dal grande pubblico come Dado, è un comico e cabarettista conosciuto soprattutto per Zelig, dove è tornato ad esibirsi in occasione della puntata speciale andata in onda su Canale 5 nella prima serata di giovedì 2 dicembre. Negli ultimi anni, però, di Dado si è parlato soprattutto per una vicenda giudiziaria: nel 2019 aveva riportato 30 giorni di prognosi per la frattura del naso, della quale aveva incolpato Federico Molteni.

"Ci ho provato con lei, più volte". Teo Teocoli, la confessione privata: chi è la vip che gli ha rifilato il due di picche

Quest’ultimo all’epoca era minorenne ed era fidanzato con la figlia del comico. Un giorno sarebbe avvenuto un acceso confronto sotto casa, con Dado che sarebbe stato aggredito e colpito con un pugno in piena faccia. Secondo le indagini, però, il comico non sarebbe stato picchiato brutalmente come aveva raccontato. La posizione di Molteni è stata infatti archiviata dalla Procura di Roma circa un mese fa: le accuse di Dado sono state ritenute infondate perché il fatto non sussiste.

Verissimo, Gabriele Cirilli scoppia a piangere: "Non me lo perdonerò mai"

Non solo, perché il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio a carico del comico per diffamazione aggravata: una procedura d’ufficio, dato che Dado aveva reso delle accuse molto pesanti, tra l’altro diffuse a mezzo stampa con interviste su stampa e tv. Contattato da leggo, l’ex ragazzo della figlia del comico ha confidato di aver “vissuto un inferno per due anni e mezzo, mi sono ritrovato travolto da una bomba mediatica che mi ha rovinato la vita. Sono stato vittima di una menzogna pesantissima e mi sono sentito troppo a lungo impotente di fronte a un’ingiustizia”.

"Questa la tagli". E invece: Vanessa Incontrada crolla, cosa mandano in onda a tradimento. Imbarazzo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.