Mauro da Mantova, David Parenzo: "Ritiro la querela", la drammatica conferma. Per il "re" dei no-vax è finita?

"Sono pronto a ritirare la querela che avevo fatto nei suoi confronti": David Parenzo ha fatto questo annuncio su Mauro da Mantova, all'anagrafe Mauro Buratti, 61 anni e no vax convinto. L'uomo spesso è stato ospite del programma radiofonico La Zanzara condotto da Giuseppe Cruciani insieme a Parenzo su Radio 24. Proprio durante la trasmissione di qualche giorno fa, Cruciani aveva detto agli ascoltatori che il 61enne, carrozziere di Curtatone, aveva preso il Covid in una forma grave che l'ha portato direttamente in terapia intensiva.

Le litigate e le discussioni tra Mauro e Parenzo erano diventate uno dei passaggi più seguiti de La Zanzara. Anche se poi è partita una querela da parte del giornalista "per i toni ingiuriosi che l'uomo aveva utilizzato in un’emittente televisiva locale e per una serie di post che aveva scritto contro di me. Una delle ultime cose che aveva detto è che io sarei figlio di Riccardo Schicchi. Una follia". Il conduttore radiofonico, poi, ha aggiunto: "La cosa veramente seria è che questa persona, suo malgrado, sta diventando un testimonial a favore della vaccinazione".

Nonostante i precedenti dissapori, Parenzo - nell'intervista al Corriere della Sera - si è mostrato seriamente preoccupato per le condizioni di Buratti: "Spero torni più vivo e incazzato che mai a combattere a La Zanzara con i suoi deliri. Questo caso dimostra come le storie più significative possano spiegare la realtà a questa minoranza no vax che ancora crede che il vaccino sia più pericoloso del Covid". E ancora: "Non auguro la morte a nessuno, voglio che Mauro torni con noi, ma spero che l’intera vicenda nella sua drammaticità possa essere d’aiuto a molti scettici. Sono felice che grazie all’intervento di Cruciani si sia fatto ricoverare".

