Giuseppe Cruciani ha colto prima di altri quello che si muove nella pancia del Paese

Me le immagino le risate. Anzi, molto peggio: le risatine. Risatine che scatterebbero inesorabili se dicessi quello che veramente penso di Giuseppe Cruciani. E allora sai cosa c’è di nuovo? Lo scrivo subito qui: Giuseppe Cruciani (che da ora chiamerò “il Cruciani”, come si fa per gli autori e i testi di un certo rilievo) è uno dei maggiori intellettuali italiani viventi. Ecco dunque conclamato – diranno alcuni – il rincoglionimento di Capezzone. Probabile: probabile che lo dicano, e probabile che il rincoglionimento sia effettivamente in atto. Ma – ecco il punto – il Cruciani ha colto quello che altri non hanno capito, l’ha fatto prima, l’ha fatto meglio. Ha sondato il paese come e più di un istituto demoscopico. L’ha interpretato meglio di un sociologo. Non so che attrezzi abbia usato: se sofisticati protocolli psicologici o – più probabilmente – un orrido sondino per scavare nelle profondità gastriche di tutti noi. Ma l’ha fatto. E da anni ci fa vedere e sentire i referti. E anche i reperti, non di rado abbastanza disgustosi, di questa esplorazione.

Esce in questi giorni un suo nuovo libro (“Ipocriti!”), il cui sottotitolo dice tutto: “Dal linguaggio inclusivo all’occupazione Rai, dall’ossessione fascista al delirio femminista, dal perbenismo sinistroide al falso bigottismo”. Prevale – come si vede – una sacrosanta invettiva contro il politicamente corretto e i suoi chierichetti, contro il costante doppio standard di chi predica in un modo e razzola in un altro, di chi dà lezioni di moralità dopo averne fatte di tutti i colori. In una parola: contro l’insopportabilità del progressista medio e medio-alto. E fin qui siamo al “best of” del repertorio del Cruciani. Cose ben dette e ben scritte che – più o meno– gli abbiamo già sentito dire, e che fa indubbiamente piacere vedere fissate nero su bianco. Ma, a ben vedere, i protagonisti di questo libro siamo tutti noi, incazzati e infastiditi come lui – come il Cruciani – per questi imam del progressismo, per questi spacciatori di correttezza, per questi ambulanti giudici della nostra moralità. Che costoro siano insopportabili, lo sapevamo e lo sappiamo. Che cosa ci dice il Cruciani? Che – prendiamola con una vecchia frase di sinistra – “ribellarsi è giusto”, che il nostro “vaffa” è sano e liberatorio, che possiamo far saltare i nostri freni inibitori nel dire che siamo stanchi di sentire appiccicose puttanate moraleggianti.

A qualcuno resterà una serie di interrogativi.