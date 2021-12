Gad Lerner dà della fascista a Giorgia Meloni: "Patriota come sinonimo di camerata"

15 dicembre 2021 a

a

a

Come un tic, ecco che Gad Lerner torna ad attaccare Giorgia Meloni. Il tutto per quanto accaduto ad Atreju, la "svolta conservatrice", per le frasi su un presidente della Repubblica "patriota", parola che l'intellighenzia di sinistra sembra voler vietare alla leader di Fratelli d'Italia.

L'affondo dell'infedele Gad viaggia sui social, laddove scrive: "Giorgia Meloni adopera la parola ‘patriota’ come sinonimo di ‘camerata’, cioè come distintivo retorico della sua comunità. Lo schema rimane sempre lo stesso: ‘Noi siamo veri patrioti, gli altri sono traditori della patria’. Ma il nazionalismo oggi è solo un ferrovecchio riciclato". Ma qualcosa non torna.

Un plebiscito contro Draghi al Quirinale. Sondaggio Pagnoncelli, la sinistra trema: i numeri che lanciano il Cav sul Colle

Già, paragonare i termini "patriota" e "camerata" è una discreta follia, una bassezza, insomma la Patria come il fascismo. Il solito "vizietto" della sinistra: additare Giorgia Meloni come fascista. In barba al fatto che ormai da parecchi anni la storiografia ha "recuperato" il significato della parola "patria", affrancata del tutto dal fascismo e patrimonio tricolore, celebrato il 2 giugno. Insomma, Gad Lerner attacca la Meloni e tutti coloro che credono nel concetto di "patria".

Da parte di Gad Lerner, come ricorda Il Giornale, il consueto furore ideologico contro l'avversario di destra, il dito puntato a prescindere, l'evocazione del fascsimo. Contro un avversario in grande ascesa, la sinistra rispolvera sempre le stesse armi, sbiadite e anacronistiche.

"Chi è il presidente patriota della Meloni". Senaldi, è chiaro ora? Sinistra ammutolita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.