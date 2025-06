Affari Tuoi, "a chi va il 5 per cento della vincita": impensabile

Una vincita non tutta per la concorrente, quella portata a casa nella puntata di domenica 15 giugno di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino. Su Rai 1 a sfidare il Dottore è Marina, concorrente della regione Basilicata. Tra le mani ha il pacco numero 10 e al suo fianco, per aiutarla c’è la sorella Roberta. La concorrente è sposata con Michele: "Ci siamo incontrati nel negozio di ottica in cui lavoro, è rimasto folgorato".

Ma le rivelazioni non finiscono qui. Marina ammette: "Mio nipote Samuel mi ha regalo questo braccialetto con due gemelli e mi ha detto che se vinco devo dargli il 5% e poi ha aggiunto: ‘Mi raccomando zia, prendi quel pacco’". Marina quindi accetta il cambio e prende il numero 8. Tra un tiro e un altro, il Dottore offre la cifra da offrire, che è 15mila euro.