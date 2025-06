Sinner, partitella a Halle: perde la calma, poi un vaffa. Finisce male

Sta per tornare in campo, Jannik Sinner . Ma sembrà già in clima-partita. Il numero 1 del tennis mondiale, dopo aver perso una finale leggendaria al Roland Garros nel modo più beffardo ( Alcaraz lo ha rimontato da 0-2 annullando 3 palle match e vincendo al super-tiebreak dopo 5 ore e mezza di battaglia) e aver passato qualche giorno in Val Pusteria con la famiglia, tra grigliate e partite a ping pong) oggi pomeriggio giocherà a Halle debuttando nel tabellone del doppio in coppia con l'altro azzurro Lorenzo Sonego contro Michelsen e Khachanov .

Un modo per allenarsi insieme è anche giocare a calcio, sport in cui dietro le quinte i tennisti italiani (da Berrettini a Cobolli, il più forte del lotto) sembrano eccellere. E' accaduto anche a Halle: è bastato una fetta di prato e Sonny, Jannik e alcuni membri del loro staff tecnico si mettono in cerchio per il più classico dei "torelli". Nei palleggi volanti Sonego e Sinner se la cavano egregiamente, gli altri due amici un po' meno. E all'altoatesino scappano pure un paio di vaffa di fronte ai marchiani errori tecnici dei compagni di gioco. Fino a quando la palla vola tra i cespugli: partita finita, proprio come da bambini.