Matteo Bassetti: "Subito lockdown di 15 giorni per i non vaccinati", l'appello dell'esperto

19 dicembre 2021 a

a

a

Con il passare delle ore, anzi dei minuti, fa sempre più paura la variante Omicron. Lo dimostrano le mosse del governo sui tamponi per chi rientra anche da paesi Ue e le indiscrezioni circa la volontà di introdurre un test obbligatorio anche per i vaccinati che vogliono accedere a grandi eventi, quali stadi, cinema e teatri. Misura, quest'ultima allo studio di Mario Draghi, che sta sollevando un vespaio di polemiche: le decisioni, comunque, verranno prese il prossimo 23 dicembre, tra cabina di regia e CdM.

"Ma li avete visti gli ospedali?". Tamponi, Bassetti sbrocca: "L'ennesimo errore del governo"

Ed in questo contesto ecco intervenire Matteo Bassetti, il direttore della Clinica malattie infettive al policlinico San Martino di Genova. L'esperto dice la sua in un'intervista a Il Giorno, in cui lancia una proposta drastica: "Lockdown per non vaccinati di 15 giorni", un po' sul modello austriaco. E ancora, suggerisce di permettere a chi finirebbe in lockdown di "ricevere subito il vaccino", saltando dunque code e prenotazioni: misura che servirebbe ad incentivare chi ancora non ha fatto ricorso al siero.

Secondo Bassetti, era necessario partire "subito con un adeguato sistema di sanzioni e controlli. Se si imponeva una multa di 5mila euro per chi era sprovvisto di certificato, la gente non usciva di casa senza. Invece, abbiamo passato tre mesi senza rendere il Green pass efficiente nel modo più stringente possibile", ha sottolineato.

"Il rischio di una nuova variante": Matteo Bassetti contro il governo, l'errore che ci condanna | Video

E ancora, parlando del green pass, aggiunge che "è chiaro come l'introduzione della certificazione verde Covid-19 in Italia abbia arginato l'emergenza epidemiologica, consentito l'apertura delle attività economiche e il normale svolgimento della vita. Il problema principale sono i non vaccinati, non il Green pass", insiste Bassetti. Dunque, invoca anche l'obbligo vaccinale, "un passaggio da fare rapidamente. Mi auguro che nella prossima cabina di regia si studi l'obbligo vaccinale per le vacanze di Natale: il modo migliore per arginare le varianti Delta e Omicron. Sei milioni di non vaccinati che rischiano di ammalarsi insieme sarebbero un disastro. Un'infezione respiratoria che viaggia come il morbillo è insostenibile per il sistema sanitario e sociale", conclude Bassetti in un appello dai toni molto duri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.