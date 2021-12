Alessandro Borghi, il dramma dei disturbi neurologici: "Spasmi e tic", la confessione-choc

22 dicembre 2021 a

a

a

"Ho spasmi e mi soffio sulle dita": l'attore Alessandro Borghi ha rivelato di essere affetto dalla Sindrome di Tourette, un disturbo neurologico che si è manifestato attraverso una serie di sintomi, tra cui tic e spasmi muscolari improvvisi. Sentito dal Corriere della Sera, Borghi ha raccontato: "Per tutta la vita mi hanno detto: hai occhi bellissimi. E io ero convinto di avere gli occhi più belli del pianeta. Poi, crescendo, ti dici: che deficiente ero", ha premesso, sottolineando poi quanto la bellezza sia relativa.

"È stato straziante". Alessandro Borghi, la rivelazione emozionante su mamma e papà

L'attore è stato pure vittima di bullismo a causa del suo disturbo. A tal proposito ha detto: "Le parole hanno un peso. L’insulto fa male. È successo pure a me. A lungo ho pensato di avere dei tic, invece era Sindrome di Tourette. È una sindrome neurologica, con vari sintomi: io ho gli spasmi o mi soffio sulle dita. Dopo la diagnosi ho smesso di considerarlo un problema, perché almeno adesso so che cosa ho".

"Qui posso?". Candidato col Rolex insultato, Alessandro Borghi umilia la sinistra con questa foto | Guarda

Borghi poi ha parlato di una figura fondamentale nella sua vita, ovvero la compagna Irene Forti: "Ne sono profondamente innamorato. Mi dice sempre: amo le persone che si alzano la mattina e sanno chi vogliono essere. Questa frase è diventata un’ispirazione. Ogni giorno mi chiedo: io cosa voglio fare per me, per gli altri, per questo mondo? La risposta non c’è, ma la domanda in sé attiva un processo che mi costringe ad avere a che fare con me in modo diverso. Mi dice sempre: tu hai un sacco di difetti, però sei molto risolto con te stesso".

Video su questo argomento Infarto e ictus, il legame con lavoro e denaro: i due fattori, ecco di quanto sale il rischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.