Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio-show: "Lo sapete da 7 anni. E questi giocano...". Apre la puntata così, politici umiliati

L'unica certezza su questa elezione del presidente della Repubblica? La politica e i partiti stanno rimediando l'ultima figura barbina: dopo quattro voti nulla di fatto e sembra di essere ancora in alto, altissimo mare. Il prossimo inquilino del Quirinale resta ancora un mistero. Il tutto con una pandemia che picchia duro ormai da due anni e con i venti di guerra che soffiano in Europa tra Russia e Ucarina.

E proprio da questo Paolo Del Debbio inizia la puntata di Dritto e Rovescio, su Rete 4, oggi giovedì 27 gennaio. Con una clamorosa e giustificata intemerata contro la casta. "Siamo davanti a Montecitorio, la Camera dei deputati, dove si vota per il Quirinale. Li stanno contando: scheda bianca, scheda bianca... Sono sette anni che si sapeva di questa data, perché non hanno trovato un nome prima? Per molti in una situazione che è la peggiore dal dopoguerra ad oggi, nel bel mezzo di una pandemia", rimarca in un video registrato fuori dai palazzi del potere.

"E qui si gioca col pallottoliere - riprende -. Ma a casa fanno i conti: che compro? La bistecca? No, costa troppo. Carciofi di stagione? Sono aumentati. Bolletta elettrica? Quella del gas. Eh ma se ho tutto questo devo togliere la bistecca, questi sono i problemi. Per questo sarebbe stato importante dare prova di maggiore unità sul presidente della Repubblica, da tutte le parti", conclude Paolo Del Debbio. Il messaggio è arrivato, forte e chiaro.

