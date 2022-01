Giuliano Ferrara "lotta tra la vita e la morte": infarto in casa, dramma a Grosseto

28 gennaio 2022 a

È ricoverato in rianimazione Giuliano Ferrara. Il giornalista e fondatore de Il Foglio è stato trasportato all'ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stato colpito da un infarto nella serata di giovedì 27 gennaio, poco dopo le 23.

Ferrara lotterebbe tra la vita e la morte. Le sue condizioni sarebbero risultate fin da subito molto gravi. Volto noto della tv, il 71enne si sarebbe sentito male nella sua casa di Scansano in cui vive da tempo. La conferma è arrivata dall'Asl Toscana Sud Est, dopo che alcuni giornali locali avevano diffuso le prime indiscrezioni.

Sottoposto ad angioplastica nella notte, l'intervento è riuscito ma il giornalista resta in gravi condizioni. Ferrara si è trasferito in Maremma, dove possiede un'azienda agricola in cui passa gran parte dell'anno, specie da quando si è diffusa la pandemia coronaviurs

