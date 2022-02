Quarta Repubblica, la profezia di Toni Capuozzo: "La crisi in Ucraina? Cosa sono pronto a scommettere"

15 febbraio 2022 a

"Le guerre oggi sono fatte di guerre di propaganda e psicologiche": Toni Capuozzo, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, ha parlato della crisi in Ucraina, con la Russia da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. "Io scommetterei che non succede niente, c'è una via d'uscita onorevole per Putin e per Biden", ha continuato i giornalista. E in effetti qualche segnale di distensione sembra già esserci stato. Il presidente russo, infatti, ha fatto sapere di essere "disponibile a negoziare".

Nel corso della trasmissione, poi, è stata mandata in onda anche l'intervista esclusiva a Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha detto: "Quando ascoltiamo le dichiarazioni della Casa Bianca e di Downing Street sul fatto che la Russia avrebbe intenzione di attaccare, ci rendiamo conto che lo possono dichiarare solo persone folli, che sono matte, che non hanno una morale e che fanno delle falsificazioni”. Parole chiare, che smentirebbero una volta per tutte le mire espansionistiche di Vladimir Putin.

"Il discorso della portavoce non fa una piega - ha commentato Capuozzo in studio -. Chi di noi può ritenere che Putin possa essere oggi una minaccia per l'Europa?". Anche secondo il giornalista, insomma, sono più forti le preoccupazioni e le ansie di Biden dell'effettiva probabilità di una invasione.

