Otto e Mezzo, Andrea Crisanti: "Questo è il momento migliore per aprire", il grave errore del ministro Speranza

Andrea Crisanti è intervenuto in collegamento a Otto e Mezzo - la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber - per fare il punto della situazione epidemiologica e commentare le ultime notizie che arrivano dal mondo. In particolare la Gran Bretagna ha deciso di fare un netto passo avanti, con Boris Johnson che ha annunciato il “freedom day”, ovvero la fine di tutte le restrizioni, con anche i positivi al Covid che potranno circolare liberamente.

“La sua linea ha aspetti positivi ma anche negativi - ha dichiarato Crisanti - la popolazione inglese è protetta come la nostra, con la curva che è calata indipendentemente dalle restrizioni. Significa che il virus è stato bloccato dalla risposta immunitaria delle persone vaccinate e guarite. Però la protezione è limitata nel tempo, quindi più si aspetta ad aprire e più la popolazione diventa vulnerabile. Questo paradossalmente è il momento migliore per aprire perché chi si infetta aumenta la protezione”.

Per il microbiologo è però una “sciocchezza” lasciare liberi i positivi al Covid: “Gli inglesi hanno un atteggiamento nei confronti delle malattie completamente diverso da noi. Sono disposti ad accettare di pagare questo prezzo, ovvero la riduzione dell’aspettativa di vita, dato che così non si proteggono le persone fragili e quelle malate”.

