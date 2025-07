Chiara Poggi, ecco l'uomo che ha mostrato le foto dell'autopsia: chi è, uno choc

È un ex funzionario di Polizia l'uomo che ha mostrato le foto dell'autopsia di Chiara Poggi. A denunciare l'accaduto è il Garante della Privacy che ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha intimato chiunque fosse in possesso di materiale video/fotografico dell’autopsia di Chiara Poggi di non venderlo, come già accade online. Nella comunicazione si afferma che "In considerazione della violenza esercitata nei confronti della vittima, lederebbe in modo gravissimo la sua dignità e quella dei suoi familiari".

E subito dopo, ecco che il blogger Gianluca Spina ha pubblicato un video su YouTube in cui si chiede se l’ammonimento fosse rivolto a lui. Ex funzionario della Polizia di Stato, "Esperto di comunicazione non verbale" e, a suo dire, del delitto di Garlasco, Spina nel suo canale YouTube pubblica cosiddette "Masterclass", lezioni di criminologia. Alcune delle quali della durata di cinque ore e che presentano foto tratte dall’autopsia di Chiara Poggi.

"Io non ho pubblicato nulla, cioè io ho prodotto delle lezioni a pagamento private i cui partecipanti ricevono un link [...] a una video registrazione [...] quando ho trattato queste foto le avrò mostrate una ventina di minuti. Quale privacy avrò violato?". E ancora; "Tra l’altro sono foto agli atti di un processo che sta sulla bocca di tutti, quindi non ho mostrato delle foto intime, private, ma delle foto giudiziarie, con un preciso scopo".