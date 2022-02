Guido Crosetto su Vladimir Putin: "Consegnarlo alla Cina? La cosa più stupida che l'Occidente può fare, ma ci stiamo riuscendo"

22 febbraio 2022 a

"Spregiudicata e pericolosa": così Guido Crosetto ha definito la strategia di Vladimir Putin in Ucraina, dopo la notizia del riconoscimento del Donbass e dell'ingresso delle forze russe in quel territorio. Il giudizio dell'ex coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia sullo zar è negativo: "Ha voluto spezzare la corda, lasciando ai suoi nemici, alla Nato, quindi a noi, la necessità di una reazione, che non può che essere dura", ha scritto su Twitter.

Quando un utente gli ha chiesto se sia il caso di rispondere in maniera violenta, Crosetto non è sembrato molto ottimista. Anzi, ha risposto: "No, non saremmo in grado e i precedenti non sono buoni". Non è la prima volta che l'imprenditore si espone su questo argomento. Qualche tempo fa, quando una crisi di questo tipo sembrava ancora lontana, aveva detto: "La cosa più stupida che l’Occidente (in primis l’Europa) può fare è spingere la Russia verso Pechino. Mi pare ci stia riuscendo".

Crosetto aveva spiegato pure quale fosse la sua posizione: "La mia è perfettamente filo occidentale, se non dialoghiamo, materie prime, essenziali per la transizione ecologica, finiranno in mani cinesi". Un dialogo è stato invocato tempo fa anche da Matteo Salvini, convinto che il congelamento dei rapporti di Usa e Ue con la Russia porterebbe non solo allo scoppio di un conflitto evitabile ma anche a una forte crisi energetica.

