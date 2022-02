CartaBianca, "Green pass obbligo vigliaccio". Rosanna Cancellieri difende la Meloni: "La religione unica del vaccino"

23 febbraio 2022 a

"E’ eretico non vaccinare un figlio?". Rosanna Cancellieri, volto storico della Rai, interviene a CartaBianca su Rai3 e difende la scelta di Giorgia Meloni, intervistata poco prima da CartaBianca, di non vaccinare la propria figlia. "Bisogna che ogni politico sia un portare della religione unica del vaccino?”, domanda la Cancellieri, andando controcorrente.

Prima di lei aveva parlato il medico Paolo Mezzana, favorevole invece alla vaccinazione dei più piccoli: "Salvini e Meloni hanno detto di non aver vaccinato i figli per grattare un po’ di voti. Avrebbero dovuto rispondere che è un dato personale. Comunicarlo lo ritengo un fatto politico che non ha nulla a che vedere con la scienza". Sul fronte centrodestra, interviene anche Andrea Ruggieri di Forza Italia: "Questa ormai è una discussione ideologica. Da soli gli italiani hanno scelto e hanno scelto il vaccino e hanno fatto benissimo. Io sono per il vaccino".

Il tema Green pass, a differenza del vaccino, è invece tema eminentemente politico: "L’immunità cellulare viene garantita da Omicron e dai vaccini e il Green pass è ancora sacrosanto per far capire alla gente che vaccinarsi significa creare più protezione per tutti", sottolinea Mezzana, secondo cui "noi non stiamo vaccinando solo per Omicron, noi stiamo cercando di vaccinare anche per future varianti, in vista dell’autunno. Le tre dosi danno una buona copertura anche per altre varianti". Ma la Cancellieri ammonisce: "Il pass e super green pass rischiano di essere una coperta avvelenata per il governo. I medici dicono quasi tutti che ormai non ha senso. Siamo l’unico paese al mondo che ha collegato l’obbligo vaccinale al lavoro. E’ un obbligo vigliacco."

