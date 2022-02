Mario Draghi, la clamorosa replica di Zelensky: "Sa, c'è una guerra. La prossima volta cerco di spostare gli impegni"

25 febbraio 2022 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è risentito per alcune dichiarazioni di Mario Draghi, forse fraintendendone i toni. Il premier italiano in Parlamento si è commosso quando ha parlato del numero uno ucraino: “Ieri al Consiglio europeo ha preso parte anche il presidente Zelensky, è stato un momento davvero drammatico, è nascosto in qualche parte di Kiev e ha detto che lui e la sua famiglia sono l’obiettivo”.

Draghi ha poi ribadito la drammaticità di quell’intervento e ha svelato un altro retroscena: “Stamattina mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9.30 ma non è stato poi possibile fare la telefonata perché il presidente Zelensky non era più disponibile”. Mentre affermava ciò, il premier ha lasciato per un attimo i fogli del discorso e si è commosso. Il presidente ucraino ha però replicato in maniera polemica con un tweet: “Oggi alle 10.30 all’ingresso di Chernihiv, Hostomel e Melitopol c’erano pesanti combattimenti. Persone sono morte. La prossima volta cercherò di spostare gli impegni di guerra per parlare con Mario Draghi. Nel frattempo, l’Ucraina continua a combattere per il suo popolo”.

Inoltre Zelensky ha invitato europei che hanno “esperienza di guerra” a “venire a combattere in Ucraina”. Poi ha rivolto un appello a Vladimir Putin: “Il combattimento è in corso sul tutto il territorio ucraino, sediamoci al tavolo dei negoziati e mettiamo fine alla perdita di vite”.

