La Commissione sta lavorando al suicidio perfetto dell'Europa

L’Unione europea è una sovrastruttura ibrida dai confini sempre più indefiniti e in-finiti, ha un potere quasi imperiale sulle nazioni, traccia e vincola in anticipo le scelte di politica economica dei governi, interviene sulle più svariate materie, ha una dimensione da super Stato etico che impone regole di comportamento filosofico e culturale che sono spesso in contrasto con la diversità dei costumi del mosaico di popoli che la compongono. La sua “crisi” è scoppiata quando la globalizzazione ha cominciato a dare segni di stanchezza e arretramento di una lunga fase di espansione economica e diffusione della democrazia. La crisi finanziaria innescata dalla bolla americana del 2007-2008, il seguente shock sull’Euro e le pressioni sul debito sovrano, la pandemia e la guerra in Ucraina hanno accelerato il testacoda e aperto un ciclo politico favorevole ai partiti conservatori. La Banca centrale europea di volta in volta ha rattoppato con interventi straordinari i buchi che si aprivano nei bilanci pubblici e privati, ha domato la corsa dell’inflazione, ma non poteva riparare il cortocircuito della politica, per quello servono gli statisti e non i banchieri centrali.

Ieri abbiamo avuto un’ulteriore prova del deficit politico dell’Unione, della sua preoccupante schizofrenia: mentre il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky annunciava l’intesa con Donald Trump sulla fornitura di armi per contenere l’offensiva della Russia; mentre Giorgia Meloni ospitava a Roma il forum sulla ricostruzione dell’Ucraina e incontrava il commissario all’Economia Valdis Dombrovskis per discutere di Patto di Stabilità e spese per la sicurezza; mentre gli Stati devono cambiare la strategia sul commercio mondiale, stretti tra i dazi americani e la grande muraglia della manifattura cinese; mentre le monarchie del gas e del petrolio del Medio Oriente disegnano le nuove rotte dell’energia (con gli Stati Uniti e la Russia) e controllano la leva del prezzo del petrolio e del gas; mentre torna lo scontro tra le grandi potenze e si formano nuove sfere di influenza tra blocchi geopolitici, cosa fa l’Europa? Studia una stangata fiscale sul tabacco (in tutte le sue forme, compreso quello riscaldato e le sigarette elettroniche) per finanziare il bilancio dell’Unione.