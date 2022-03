Joe Biden, la gaffe sconcertante: "Putin non conquisterà il cuore degli iraniani". Ma la guerra è in Ucraina: il video-choc

03 marzo 2022 a

Joe Biden non si smentisce mai. E anche nel discorso sulla crisi in Ucraina, il presidente degli Stati Uniti deve infilare qualche gaffe. Biden, parlando alla nazione, ha infatti confuso gli ucraini con gli iraniani. "Putin può fare il giro di Kiev con i carri armati - ha detto -, ma non conquisterà mai i cuori e le anime del popolo iraniano".

Dietro a lui, come sempre, la sua vice Kamala Harris. È stata lei ad essere immortalata in un video in cui la si vede venire in soccorso a Biden e dire: "Ucraino". Inutile dire che i social si sono subito scatenati. Primo tra tutti a commentare, il rappresentante della Florida Matt Gaetz che ha scritto: "Breaking: Biden annuncia un piano non convenzionale per conquistare i cuori e le anime del popolo iraniano a Kiev".

E ancora, l'ex consigliere di Trump Sebastian Gorka: "Biden ha appena detto "Kiev e il popolo iraniano" e ha aggiunto "Presidente senile". Un altro utente ha commentato: "Biden: 'Putin non conquisterà mai il cuore e la mente del popolo iraniano!' Di che diavolo sta parlando?!". E infine l'editorialista del Washington Post Josh Rogin ha scritto: "Sì, Biden ha detto iraniano quando ha incontrato l'ucraino. Non prendiamocene cura".

