Vladimir Putin e la hostess dell'aereo? Spunta una foto pazzesca: come beccano lo zar

Mettiamoci un po' di incoerenza, altrettanta follia e la voglia di sfregiare, umiliare l'Occidente. Stiamo parlando di Vladimir Putin, il tiranno sanguinario che ha scateanto l'inferno in Ucraina. Il presidente russo che prima che la guerra scoppiasse, agli incontri al Cremlino con Emmanuel Macron prima ed Olaf Scholz poi, fece accomodare i due capi di Stato al lato di un lunghissimo tavolo, cinque metri per la precisione.

Una grande distanza tra Putin e gli omologhi, insomma, giustificata dal fatto che avessero rifiutato di fare il tampone. Peccato però che quella distanza, lo zar, non senta il bisogno di tenerla quando si tratta delle hostess di un aereo.

Il tutto è avvenuto a una merenda di auguri per la festa della donna, a cui Putin ha trovato il tempo di partecipare durante la guerra. Ecco che il presidente si è seduto gomito a gomito con le avvenenti assistenti di volo. E ancora, si è fatto riprendere insieme a una ventina di donne che gli facevano domande, ovviamente concordate, sulla crisi in Ucraina. Sullo sfondo piante verdi, come se la guerra non ci fosse. Parlando con le hostess, lo zar ha ribadito il suo pensiero: "L'Ucraina deve restare territorio neutrale". E poi via, altre bombe.

